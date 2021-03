Covid Liguria oggi, il bollettino del 17 marzo: i nuovi casi sono 321, i guariti 347 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Più guariti che nuovi contagiati dal Covid in Liguria. I nuovi casi sono 321 e i guariti 347 . I tamponi fatti sono 771 (4793 molecolari e 2978 antigenici rapidi), la percentuale tamponi - positivi è ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Piùchecontagiati dalin. I321 e i347 . I tamponi fatti771 (4793 molecolari e 2978 antigenici rapidi), la percentuale tamponi - positivi è ...

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anc… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - GiovanniToti : Gli aggiornamenti di oggi sul #Covid_19 in diretta dalla Regione Liguria ?? - villani_e : RT @villani_e: @LegaSalvini Spiegate perché più della metà di morti per covid in Italia si è avuta, In Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguri… - LiguriaNotizie : Spezia Calcio, Estevez positivo al Covid 19 -