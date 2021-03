Covid, le Regioni che hanno chiuso prima ora stanno “meglio”: dalla Sicilia all’Umbria, così la curva dei nuovi casi si è piegata – I grafici (Di mercoledì 17 marzo 2021) A metà gennaio era toccato alla Sicilia, sei giorni più tardi era stata l’Umbria a chiudersi e 48 ore dopo la Provincia autonoma di Bolzano seguiva la stessa strada. L’1 marzo era stato il momento del Molise, dopo che 21 Comuni era già finiti in “lockdown”. Oggi con quasi tutta l’Italia in zona rossa e la curva dei nuovi casi che sale ancora, tra le poche aree arancioni del Paese ci sono due di quelle Regioni e l’Alto-Adige. E i numeri spiegano, ancora una volta, come intervenire per tempo produca miglioramenti significativi, come dimostra anche il caso del Bresciano dove la chiusura anticipata ha piegato la curva mentre il resto della Lombardia ancora non rallenta. E senza la stretta generale stabilita dall’ultimo decreto, molte delle aree che sono già passate per le zone rosse si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) A metà gennaio era toccato alla, sei giorni più tardi era stata l’Umbria a chiudersi e 48 ore dopo la Provincia autonoma di Bolzano seguiva la stessa strada. L’1 marzo era stato il momento del Molise, dopo che 21 Comuni era già finiti in “lockdown”. Oggi con quasi tutta l’Italia in zona rossa e ladeiche sale ancora, tra le poche aree arancioni del Paese ci sono due di quellee l’Alto-Adige. E i numeri spiegano, ancora una volta, come intervenire per tempo produca miglioramenti significativi, come dimostra anche il caso del Bresciano dove la chiusura anticipata ha piegato lamentre il resto della Lombardia ancora non rallenta. E senza la stretta generale stabilita dall’ultimo decreto, molte delle aree che sono già passate per le zone rosse si ...

