Covid Lazio, oggi 1.728 contagi: dati bollettino 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.728 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano 20 morti nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 6.255 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. I casi a Roma città sono a quota 800. In lieve aumento i ricoveri (2.408, +9) e i pazienti in terapia intensiva (296, +2). I dimessi/guariti sono in tutto 210.023 (+1.723). "oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.291) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.728 casi positivi (+231), 20 i decessi (-12) e +1.723 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.728 i nuovidi Coronavirus nelsecondo ildi, 17. Si registrano 20 morti nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 6.255 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. I casi a Roma città sono a quota 800. In lieve aumento i ricoveri (2.408, +9) e i pazienti in terapia intensiva (296, +2). I dimessi/guariti sono in tutto 210.023 (+1.723). "su oltre 17 mila tamponi nel(+3.291) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.728 casi positivi (+231), 20 i decessi (-12) e +1.723 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici ...

nzingaretti : 72enni e 73enni. Nel Lazio partiamo anche con loro per le #vaccinazioni anti #Covid_19. In poche ore già 40mila a… - MatteoPedrosi : Lazio pronta al ricorso entro 3,2,1... Prevedibile. Ma come ci si sentirà a volere a tutti i costi una vittoria a t… - TV7Benevento : Covid Lazio, oggi 1.728 contagi: dati bollettino 17 marzo... - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid; truffa dpi, Meloni: inchiesta procura Taranto su scandalo mascherine nel Lazio conferma che denunce FdI non era… - ansa_lazio : Covid: musei chiusi a Roma, tour diventano virtuali -