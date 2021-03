COVID Lazio – Il bollettino di oggi 17 marzo: decessi in calo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Lazio, come tutta l’Italia, è ancora sotto attacco dal COVID-19. Dopo un anno il virus pandemico continua a disturbare le vite dei cittadini costringendo a limitare la loro libertà. Proprio negli ultimi giorni infatti molte regioni sono entrate nuovamente in zona rossa. Il bollettino odierno pubblicato dalla Regione Lazio, per monitorare i contagi, fa ben sperare anche se qualche voce rimane critica: a fronte degli oltre 39.000 test effettuati (di cui 21.000 circa antigenici), si registrano 1.728 casi positivi (+231 in 24 ore), 20 i decessi (-12 rispetto a ieri) e +1.723 i guariti. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato ha così commentato i dati di oggi, dando anche nuovi aggiornamenti sulla campagna vaccinale: “Diminuiscono i ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il, come tutta l’Italia, è ancora sotto attacco dal-19. Dopo un anno il virus pandemico continua a disturbare le vite dei cittadini costringendo a limitare la loro libertà. Proprio negli ultimi giorni infatti molte regioni sono entrate nuovamente in zona rossa. Ilodierno pubblicato dalla Regione, per monitorare i contagi, fa ben sperare anche se qualche voce rimane critica: a fronte degli oltre 39.000 test effettuati (di cui 21.000 circa antigenici), si registrano 1.728 casi positivi (+231 in 24 ore), 20 i(-12 rispetto a ieri) e +1.723 i guariti. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato ha così commentato i dati di, dando anche nuovi aggiornamenti sulla campagna vaccinale: “Diminuiscono i ...

