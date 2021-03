Covid | l' analisi della settimana | prosegue il trend da terza ondata | ospedali quasi del tutto pieni

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono dati da pienaquelli che registra l'Ausl Romagna per quanto riguarda ladall'8 al 14 marzo. I parametri sono purtroppo ancora tutti in crescita. Nelladi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid analisi

IVG.it

Nell'complessiva la CGIL ha manifestato sicuramente l'effetto devastante della pandemia su ...che ha aumentato l'effetto positivo del primo lockdown facendoci apparire come regionefree - ...La segnalazione, in attesa dellein corso presso il Ceinge di Napoli da parte della taskforce- 19 Regione Campania, arriva dal l aboratorio Cerba di Milano diretto dal virologo ...Coincidono con quelle dei medici qui: l'assistenza nelle varie fasi del covid è migliorata ... a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l’analisi dei dati raccolti ...Gli utili di Pfizer, Moderna & Co. quest'anno a 55 miliardi di dollari. Ma il cuore del business è quello tradizionale ...