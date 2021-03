Covid Italia, Vaccarino (Cna): "Sì a Orlando, proroga cig e stop licenziamenti unica strada" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (LabItalia) - "Siamo d'accordo con il ministro Orlando sul fatto che in una situazione pandemica in atto la proroga sia della cassa integrazione che dello stop ai licenziamenti siano necessari. Non ci sono, a nostro parere, strade alternative per evitare di avere un problema sociale e anche un crollo dei consumi ancora più forte di quello che già abbiamo, con conseguenze devastanti sull'economia". Così il presidente di Cna, Daniele Vaccarino, commenta con Adnkronos/LabItalia, l'annuncio del ministro Orlando sulla proroga dello stop ai licenziamenti fino a giugno per le aziende che godono degli ammortizzatori sociali ordinari, e fino ad ottobre per tutti gli altri. E sulle ipotesi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Lab) - "Siamo d'accordo con il ministrosul fatto che in una situazione pandemica in atto lasia della cassa integrazione che delloaisiano necessari. Non ci sono, a nostro parere, strade alternative per evitare di avere un problema sociale e anche un crollo dei consumi ancora più forte di quello che già abbiamo, con conseguenze devastanti sull'economia". Così il presidente di Cna, Daniele, commenta con Adnkronos/Lab, l'annuncio del ministrosulladelloaifino a giugno per le aziende che godono degli ammortizzatori sociali ordinari, e fino ad ottobre per tutti gli altri. E sulle ipotesi di ...

