Covid Italia oggi, bollettino contagi regioni: tabella 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Il bollettino delle regioni con i dati e la tabella su contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 marzo. I bollettini da Toscana e Lombardia, Lazio e Piemonte, Campania e Sicilia. Sono 1.275 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.275 su 24.938 test di cui 16.398 tamponi molecolari e 8.540 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,11% (12,3% sulle prime diagnosi)", scrive il presidente della Regione. "Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Forza Toscana!", aggiunge. Sono 856 i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Ildellecon i dati e lasuda coronavirus in, 17. I bollettini da Toscana e Lombardia, Lazio e Piemonte, Campania e Sicilia. Sono 1.275 ida coronavirus in Toscana, 17, secondo i dati delanticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.275 su 24.938 test di cui 16.398 tamponi molecolari e 8.540 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,11% (12,3% sulle prime diagnosi)", scrive il presidente della Regione. "Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Forza Toscana!", aggiunge. Sono 856 i ...

