Covid Italia oggi, 23.059 contagi e 431 morti: dati 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 23.059 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 17 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 431 morti, un dato che porta a 103.432 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. EMILIA ROMAGNA - Sono 2.026 i contagi da coronavirus registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore su un totale di 37.456 tamponi eseguiti e una percentuale di nuovi positivi del 5,4%. Il bollettino divulgato oggi 17 marzo indica anche 52 nuovi morti. LAZIO - Sono 1.728 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 23.059 ida coronavirus in, mercoledì 17, secondo idel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 431, un dato che porta a 103.432 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di-19. EMILIA ROMAGNA - Sono 2.026 ida coronavirus registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore su un totale di 37.456 tamponi eseguiti e una percentuale di nuovi positivi del 5,4%. Il bollettino divulgato17indica anche 52 nuovi. LAZIO - Sono 1.728 i nuovidi Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di ...

Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - StefanoFeltri : Perché negli Usa nessuno ha fermato le vaccinazioni dopo i casi di trombosi tra i vaccinati Pfizer e Moderna? Per… - Tg3web : Tra aprile e giugno arriveranno in Italia oltre 50 milioni di dosi di vaccini anti covid, ma per somministrarle ser… - franco_rossi64 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #COVID Da giugno certificato per viaggi 2? #AstraZeneca domani decisione #… - TV7Benevento : Covid Italia oggi, 23.059 contagi e 431 morti: dati 17 marzo... -