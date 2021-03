Covid Italia, le nuove regole per distanziamenti e vaccini. Chi deve farli e come (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con il dilagare delle varianti del Covid, a partire da quella inglese responsabile ormai di oltre il 50% dei casi di infezione a livello nazionale, arrivano nuove indicazioni per la prevenzione ed il contenimento. A partire dall’aumento del distanziamento fisico a 2 metri, quando possibile, e l’utilizzo di test “multi-geni” per identificare le mutazioni. Ma anche alla quarantena per i vaccinati, se “contatto stretto” e a prescindere se con una o due dosi. Le raccomandazioni sono contenute in un nuovo rapporto redatto da Inail, Iss, Aifa e ministero della Salute. Per il distanziamento fisico, è l’indicazione del Rapporto “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”, un metro rimane la distanza minima da adottare ma sarebbe opportuno aumentarla “fino a due metri, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con il dilagare delle varianti del, a partire da quella inglese responsabile ormai di oltre il 50% dei casi di infezione a livello nazionale, arrivanoindicazioni per la prevenzione ed il contenimento. A partire dall’aumento del distanziamento fisico a 2 metri, quando possibile, e l’utilizzo di test “multi-geni” per identificare le mutazioni. Ma anche alla quarantena per i vaccinati, se “contatto stretto” e a prescindere se con una o due dosi. Le raccomandazioni sono contenute in un nuovo rapporto redatto da Inail, Iss, Aifa e ministero della Salute. Per il distanziamento fisico, è l’indicazione del Rapporto “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”, un metro rimane la distanza minima da adottare ma sarebbe opportuno aumentarla “fino a due metri, ...

