Covid Italia, Granelli (Confartigianato): "Risorse dl sostegni insufficienti, 32% pmi a rischio" (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - Agenzia_Ansa : Covid: sono 23.059 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano… - mauroberruto : Io ho messo le parole, @giovanniallevi la musica, 14 attrici e attori pazzeschi del nostro Paese, la voce. Domani,… - fisicoperaria : Per chi non avesse mai visto una conferenza stampa del governo UK, vi consiglio di dare un'occhio a quella di oggi… - Madison11998499 : RT @VanityFairIt: «Grazie a tutti per le cure e per l'affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare» -