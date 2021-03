Covid Italia | bollettino 17 marzo | 23 059 contagi | 431 morti | indice 6 | 2%

Advertising

Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - StefanoFeltri : Perché negli Usa nessuno ha fermato le vaccinazioni dopo i casi di trombosi tra i vaccinati Pfizer e Moderna? Per… - Agenzia_Italia : L'Ue presenta il 'passaporto' vaccinale, in vigore da giugno - Agenzia_Italia : Covid: 23.059 nuovi casi, il tasso di positività risale al 6,2% - Mauro5514 : RT @ricrrooll: Maledetti leghisti non vi perdoneremo mai quello che avete combinato in #Lombardia @LegaSalvini indegni #fontanadimettiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Sono 431 i morti per- 19 in 24 ore in, mentre nello stesso lasso di tempo i nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2 sono 23.059. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dal bollettino odierno diramato ...Il tasso di positività sale al 6,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,5% Sono 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, 61 più di ieri nel ..."Fratelli d’Italia - ha dichiarato Giorgia Meloni - porterà in Parlamento ... questi parchi o di costruire nuove aree in memoria di chi è caduto combattendo il Covid perché questa è la nostra guerra e ...(Teleborsa) - Dal quasi 40% del pre-pandemia il ceto medio italiano è oggi crollato al 27% mentre nel Paese la tensione sociale è salita al 73%. Al momento i due sentimenti dominanti in Italia ...