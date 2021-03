Covid, infermieri e medici italiani candidati al Nobel. Mattarella: “Italia unita e forte contro la pandemia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione.” Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi 17 marzo. Si celebrano infatti i 160 anni dalla proclamazione del Regno d’Italia, quindi dell’unità nazionale, il 17 marzo 1861. “Abbiamo dimostrato di saperci risollevare” “Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia – ha detto il presidente in un messaggio per la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera – ci siamo ritrovati più vicini. E consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi”. “Il coronamento del sogno risorgimentale ha suggellato l’identità di Nazione, che trae origine dalla nostra storia più antica e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione.” Così il presidente della Repubblica, Sergio, oggi 17 marzo. Si celebrano infatti i 160 anni dalla proclamazione del Regno d’, quindi dell’unità nazionale, il 17 marzo 1861. “Abbiamo dimostrato di saperci risollevare” “Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della– ha detto il presidente in un messaggio per la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera – ci siamo ritrovati più vicini. E consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi”. “Il coronamento del sogno risorgimentale ha suggellato l’identità di Nazione, che trae origine dalla nostra storia più antica e ...

