Covid | in provincia Milano 1 050 nuovi casi | a Brescia 949

Milano, 17 mar (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia sono prevalentemente a Milano e Brescia. In provincia di Milano sono 1.050 di cui 447 in città. A Brescia sono 949. A Bergamo ci sono 291 nuovi contagi, a Como 295, a Cremona 180, a Lecco 125, a Mantova 227, a Monza 416 e a Pavia 275. Lodi ne conta 73, Sondrio 72 e Varese 432.

