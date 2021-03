Covid, in Campania 2.665 nuovi casi (11,9% dei tamponi) e 33 morti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.665 (di cui 304 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi del giorno in Campania, di questi 1.729 sono asintomatici. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unita’ di crisi. I tamponi effettuati sono 22.392 (1.471 antigenici). 33 i deceduti (24 nelle ultime 48 ore, 9 in precedenza ma registrati ieri), con il totale che sale a 4.817. I guariti sono 2.058 (in tutto 207.302). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 161 su 656 disponibili; quelli di degenza 1.541 su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.665 (di cui 304identificati da test antigenici rapidi) i positivi del giorno in, di questi 1.729 sono asintomatici. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unita’ di crisi. Ieffettuati sono 22.392 (1.471 antigenici). 33 i deceduti (24 nelle ultime 48 ore, 9 in precedenza ma registrati ieri), con il totale che sale a 4.817. I guariti sono 2.058 (in tutto 207.302). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 161 su 656 disponibili; quelli di degenza 1.541 su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

