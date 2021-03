Covid | il primo cittadino di Pollica | Pronto a vaccinarmi con Astrazeneca | lo facciano anche gli altri sindaci

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Sono, oggi stesso, acon. In qualità di, ho il dovere di dare l’esempio ai miei concittadini. I dati sulle reazioni avverse fino ad ora rilevati, ci dicono che il vaccino è sicuro. Spero vivamente che tutti i miei colleghi, dopo il parere dell’Agenzia europea del farmaco, decidano di percorrere questa strada”. Lo dichiara Stefano Pisani, sindaco di(Salerno), coordinatore regionale Anci Piccoli Comuni e delegato Anci nell’Unità di crisi della Regione Campania per il-19.Pisani spiega di aver “sempre nutrito massima fiducia nella scienza, nella medicina e negli istituti regolatori come Ema e Aifa, che hanno approvato il vaccino. I vaccini, e non da oggi, hanno salvato l’umanità da ...

...la protezione contro il. I pediatri Paul Gilbert e Chad Rudnick hanno studiato il suo caso e pubblicheranno un articolo a riguardo sempre su MedRxiv: ' Per quanto ne sappiamo, questo è il...Il 44% degli intervistati farebbe il vaccino ma non quello di Astrazeneca, mentre il 29% farebbe ilvaccino disponibile a prescindere dal "tipo". Il 13% non farebbe il vaccino anti -in ...Digitalizzazione pilastro del nuovo Servizio sanitario Post-Covid. La strategia è stata illustrata dal ministro ... consentendo innanzi tutto di registrare il percorso del paziente sin dal primo ...Primi vaccini J&J da aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 17 mar - Nonostante il mancato rispetto degli impegni di consegna delle ...