Covid, i medici e gli infermieri italiani candidati al Premio Nobel per la Pace (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel momento in cui l’Italia e tutta l’Europa sono costrette ad affrontare un’ondata ancora più forte di Coronavirus, con la difficoltà di accelerare la campagna vaccinale, da Oslo arriva una bella notizia. La capitale della Norvegia è sede del Premio Nobel per la Pace (mentre è in Svezia che si assegnano i premi Nobel per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel momento in cui l’Italia e tutta l’Europa sono costrette ad affrontare un’ondata ancora più forte di Coronavirus, con la difficoltà di accelerare la campagna vaccinale, da Oslo arriva una bella notizia. La capitale della Norvegia è sede delper la(mentre è in Svezia che si assegnano i premiper … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, infermieri e medici italiani candidati al Nobel per la Pace 2021 #Covid - TgLa7 : #Covid: Gelmini, urgente lo scudo penale per chi vaccina. Medici e altre categorie impegnate non devono rischiare processi - Agenzia_Ansa : Saranno i medici, supportati da specifiche equipe, a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie. La scelta… - docst : RT @paololattanzio: #Covid_19 infermieri e medici italiani candidati al #nobel per la pace 2021: alla base della candidatura il fatto che… - nona_onda : RT @lanuovaBQ: ++ CURIAMO IL #COVID A CASA E LA #MORTALITA' E' QUASI A #ZERO ++ 'La rete di #MEDICI che cura il #coronavirus a domicilio è… -