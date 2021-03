Covid Germania, virologo lancia l’allarme: “Dopo Pasqua nuova ondata” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuovo allarme in Germania, con la situazione Covid-19 pronta a peggiorare Dopo Pasqua. A complicare tutto c’è anche la sospensione del vaccino AstraZeneca. Anche in Germania si teme la terza ondata di contagi da Covid-19, con l’allarme lanciato direttamente da Christian Drosten, virologo dell’Istituto Robert Koch. Una situazione rafforzata dal parere dei medici in terapia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuovo allarme in, con la situazione-19 pronta a peggiorare. A complicare tutto c’è anche la sospensione del vaccino AstraZeneca. Anche insi teme la terzadi contagi da-19, conto direttamente da Christian Drosten,dell’Istituto Robert Koch. Una situazione rafforzata dal parere dei medici in terapia L'articolo proviene da Inews.it.

