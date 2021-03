Covid, Garavaglia: “Ottimista su estate, spero si apra per non chiudere più” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Mi aspetto un’estate normale, come quella dello scorso anno. In più abbiamo il piano vaccinale. Sono ottimista sul fatto che si vada nella direzione di riaprire per non chiudere più”.Lo ha detto il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia in audizione delle commissione Bilancio e Politiche europee del Senato. PORTARE PAZIENZA FINO A PASQUETTA, POI SI RIPARTE Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Mi aspetto un’estate normale, come quella dello scorso anno. In più abbiamo il piano vaccinale. Sono ottimista sul fatto che si vada nella direzione di riaprire per non chiudere più”.Lo ha detto il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia in audizione delle commissione Bilancio e Politiche europee del Senato. PORTARE PAZIENZA FINO A PASQUETTA, POI SI RIPARTE

fisco24_info : Garavaglia: spero che troveremo sintesi nell'Unione europea sul green pass: 'Grecia ha isole minori Covid free? Abb… - LegaCamera : Ministro #Garavaglia: ??Oggi ho incontro Matteo Salvini per parlare del piano di incentivo al turismo Covid-free.… - liviaelisa : Come sarà l'estate con la terza ondata: il piano del ministro Garavaglia per il turismo Covid free - KoenigLaurin : @FmMosca @christi55392032 @borghi_claudio @AStramezzi @AvvErich @armandosiri @massimogara Oddio, Garavaglia secondo… - AgostinoAllegro : Come sarà l’estate con la terza ondata: il piano del ministro Garavaglia per il turismo Covid free -