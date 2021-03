Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 638 contagi e 14 morti: bollettino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 638 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 14 morti da ieri a cui se ne aggiunge uno avvenuto l’8 marzo. I tamponi fatti sono stati 9.867 nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività è del 6,47%. I decessi complessivamente ammontano a 3.057, con la seguente suddivisione territoriale: 676 a Trieste, 1.562 a Udine, 612 a Pordenone e 207 a Gorizia. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 14.388. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 88.203 persone con la seguente suddivisione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 638 i nuovida Coronavirus insecondo ildi. Da ieri sono stati registrati altri 14da ieri a cui se ne aggiunge uno avvenuto l’8 marzo. I tamponi fatti sono stati 9.867 nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività è del 6,47%. I decessi complessivamente ammontano a 3.057, con la seguente suddivisione territoriale: 676 a Trieste, 1.562 a Udine, 612 a Pordenone e 207 a Gorizia. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre quelli in isolamentorisultano essere 14.388. Dall’inizio della pandemia insono risultate positive complessivamente 88.203 persone con la seguente suddivisione ...

