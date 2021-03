Covid | ex pm Agueci | ‘scudo penale medici? Impossibile | come voler vaccino contro inchieste’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Agueci

Il Tempo

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "Lo scudo penale per i medici? E' come se si cercasse un vaccino contro le indagini giudiziarie... Da un lato si vuole l'immunità dal virus, e dall'altro l'immunità dall ...Nuovo servizio di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti, sui furbetti del vaccino e nuovo servizio su quanto succede in Sicilia.