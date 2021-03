Covid Emilia Romagna, 2.026 contagi e 52 morti: bollettino 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.026 i contagi da coronavirus registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore su un totale di 37.456 tamponi eseguiti e una percentuale di nuovi positivi del 5,4%. Il bollettino divulgato oggi 17 marzo indica anche 52 nuovi morti. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 422 nuovi casi, poi Rimini (261), Ravenna (216), Reggio Emilia(215) e Modena (210); quindi Ferrara (173), Cesena (171), Forlì (167). Infine, Imola (80), Parma (79) e Piacenza con 32 casi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.335 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 225.473. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 69.615 (+639 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.026 ida coronavirus registrati innelle ultime 24 ore su un totale di 37.456 tamponi eseguiti e una percentuale di nuovi positivi del 5,4%. Ildivulgato oggi 17indica anche 52 nuovi. La situazione deinelle province vede Bologna con 422 nuovi casi, poi Rimini (261), Ravenna (216), Reggio(215) e Modena (210); quindi Ferrara (173), Cesena (171), Forlì (167). Infine, Imola (80), Parma (79) e Piacenza con 32 casi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.335 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 225.473. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 69.615 (+639 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi ...

