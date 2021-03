Covid e disturbi del sonno: 50% italiani ne soffre causa confinamento sociale (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Il 19 marzo come ogni anno ricorre la Giornata Mondiale del Sonno. Un appuntamento che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione generale sull’importanza del sonno oggi sempre più condizionato da ansia e stress. Una problematica in continua crescita anche a causa del confinamento sociale imposto dalla pandemia da Covid-19. Ma quali sono i numeri del problema in Italia? Quando non è un problema transitorio ma cronico? E quali sono le strategie terapeutiche e comportamentali da mettere in campo con l’aiuto dello specialista? Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Il 19 marzo come ogni anno ricorre la Giornata Mondiale del Sonno. Un appuntamento che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione generale sull’importanza del sonno oggi sempre più condizionato da ansia e stress. Una problematica in continua crescita anche a causa del confinamento sociale imposto dalla pandemia da Covid-19. Ma quali sono i numeri del problema in Italia? Quando non è un problema transitorio ma cronico? E quali sono le strategie terapeutiche e comportamentali da mettere in campo con l’aiuto dello specialista?

Advertising

RovereLorenzo : RT @RoccoTodero: Breaking news: dopo avere fatto il vaccino anti #Covid continua a scrivere titoli giornalistici terroristici in preda a di… - itsaudade : RT @RoccoTodero: Breaking news: dopo avere fatto il vaccino anti #Covid continua a scrivere titoli giornalistici terroristici in preda a di… - Blackskorpion4 : RT @RoccoTodero: Breaking news: dopo avere fatto il vaccino anti #Covid continua a scrivere titoli giornalistici terroristici in preda a di… - Rossana44792035 : RT @RoccoTodero: Breaking news: dopo avere fatto il vaccino anti #Covid continua a scrivere titoli giornalistici terroristici in preda a di… - laura_ceruti : RT @RoccoTodero: Breaking news: dopo avere fatto il vaccino anti #Covid continua a scrivere titoli giornalistici terroristici in preda a di… -