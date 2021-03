Covid: Draghi sente Trudeau, intensificare campagna vaccinale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. Sono stati discussi il comune impegno nella lotta alla pandemia, con particolare riferimento all'intensificazione delle campagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale efficace, sostenibile ed inclusivo, anche nel quadro della Presidenza italiana del G20. I due capi di governo hanno inoltre auspicato di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, favorite anche dalla numerosa e ben integrata collettività italiana in Canada. Lo comunica Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il primo ministro canadese, Justin. Sono stati discussi il comune impegno nella lotta alla pandemia, con particolare riferimento all'intensificazione delle campagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale efficace, sostenibile ed inclusivo, anche nel quadro della Presidenza italiana del G20. I due capi di governo hanno inoltre auspicato di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, favorite anche dalla numerosa e ben integrata collettività italiana in Canada. Lo comunica Palazzo Chigi.

