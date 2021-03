Covid | Draghi sente Trudeau | intensificare campagna vaccinale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Marioha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il primo ministro canadese, Justin. Sono stati discussi il comune impegno nella lotta alla pandemia, con particolare riferimento all’intensificazione delle campagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale efficace, sostenibile ed inclusivo, anche nel quadro della Presidenza italiana del G20. I due capi di governo hanno inoltre auspicato di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, favorite anche dalla numerosa e ben integrata collettività italiana in Canada. Lo comunica Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... giovedì 18 marzo, per la prima giornata nazionale dedicata alle vittime del- 19. Alle 11 il ... in concomitanza con l'arrivo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario, a Bergamo, ...... lanciano la raccolta fondi a sostegno del Bosco della Memoria , dove domani 18 marzo il presidente del Consiglio Marioricorderà le vittime del. "Non vogliamo dimenticare l'impegno dei ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani parteciperà a Bergamo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Alle ore 11 verrà ...Ci sarà anche il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, domani, all'inaugurazione del primo Bosco della Memoria, iniziativa con cui l'amministrazione comunale di Bergamo, adottando il pr ...