Covid: domani Draghi a Bergamo per giornata vittime, il programma della visita (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani parteciperà a Bergamo alla giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11.15, al Parco Martin Lutero alla Trucca, si svolgerà l'inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la commemorazione sono previsti saluti e interventi istituzionali, informa Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

