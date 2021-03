Covid, da ieri altri 23.059 nuovi casi e 431 decessi in Italia. Sono più di 3mila nelle terapie intensive (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come comunicato poco fa dal quotidiano report stilato dal ministero della Salute in merito alla situazione Covid in Italia, rispetto a ieri su 369.084 ‘tamponi misti’ eseguiti (molecolari ed antigenici calcolati insieme), Sono emersi altri 23.059 contagi, dato che fa alzare ancora il tasso di positività, portandolo al 6,2% (ieri era stato del 5,5%). Ed aumentano anche i postivi, oggi 539.008, dunque +2.893 rispetto a ieri. Con numeri ancora impressionati è sempre la Lombardia la regione maggiormente colpita, con altri 4.490 casi. Seguono, oltre duemila casi il Piemonte (2.374), la Campania (2.665), il Veneto (2.191), e l’Emilia Romagna (2.026). Sempre troppo alto il numero delle vittime, da ieri altre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come comunicato poco fa dal quotidiano report stilato dal ministero della Salute in merito alla situazionein, rispetto asu 369.084 ‘tamponi misti’ eseguiti (molecolari ed antigenici calcolati insieme),emersi23.059 contagi, dato che fa alzare ancora il tasso di positività, portandolo al 6,2% (era stato del 5,5%). Ed aumentano anche i postivi, oggi 539.008, dunque +2.893 rispetto a. Con numeri ancora impressionati è sempre la Lombardia la regione maggiormente colpita, con4.490. Seguono, oltre duemilail Piemonte (2.374), la Campania (2.665), il Veneto (2.191), e l’Emilia Romagna (2.026). Sempre troppo alto il numero delle vittime, daaltre ...

