Covid: da Governo accelerazione per vaccinazioni in farmacia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar(Adnkronos Salute) - A breve si potrà fare il vaccino anti-Covid anche in farmacia. "Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne così l'accelerazione". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla situazione della pandemia di Covid-19. Per far entrare le farmacie nella campagna di vaccinazione occorre anche il coinvolgimento delle Regioni e della struttura commissariale per l'emergenza Covid, insieme ad un team di farmacisti dovrà esserci anche un medico. La Liguria partirà con una sperimentazione il 29 marzo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar(Adnkronos Salute) - A breve si potrà fare il vaccino anti-anche in. "Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna diper favorirne così l'". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla situazione della pandemia di-19. Per far entrare le farmacie nella campagna di vaccinazione occorre anche il coinvolgimento delle Regioni e della struttura commissariale per l'emergenza, insieme ad un team di farmacisti dovrà esserci anche un medico. La Liguria partirà con una sperimentazione il 29 marzo, ...

Advertising

Ettore_Rosato : Detto, fatto. Una cosa di buon senso... e il buon senso è un’arma potente, anche contro il virus ????… - HuffPostItalia : Baleari non più a rischio covid: boom di prenotazioni dalla Germania. Il governo tedesco chiede cautela: 'Non viagg… - ladyonorato : Le “coincidenze” cominciano a toccare anche alte cariche di governo. Il ministro della salute australiano ricoverat… - ZTL29492447 : RT @RadioSavana: Genova tuona contro restrizioni Covid e governo Draghi. Non andrà tutto bene. - Giornaleditalia : Covid: da Governo accelerazione per vaccinazioni in farmacia -