Covid, Crisanti: “Scudo penale per i medici? Come ammettere la pericolosità del vaccino. Non c’è bisogno” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Rimango stupito che ci possa essere un livello di responsabilità dei medici perché la vaccinazione è una misura di sanità pubblica, quindi una decisione politica in capo al ministro”. Così a Sky TG24 Andrea Crisanti, Microbiologo dell’Università Padova, ospite di Buongiorno, commentando l’idea di una tutela penale per chi somministra i vaccini. “Di fatto i medici sono semplici esecutori. Non riesco a capire Come questa catena di responsabilità possa generarsi – prosegue – Non credo che ci sia proprio bisogno di questo Scudo, le persone sono consapevoli degli eventuali effetti collaterali, non c’è per il momento nessuna connessione fra i pochissimi decessi e la vaccinazione. Mi sembra Come dover ammettere che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Rimango stupito che ci possa essere un livello di responsabilità deiperché la vaccinazione è una misura di sanità pubblica, quindi una decisione politica in capo al ministro”. Così a Sky TG24 Andrea, Microbiologo dell’Università Padova, ospite di Buongiorno, commentando l’idea di una tutelaper chi somministra i vaccini. “Di fatto isono semplici esecutori. Non riesco a capirequesta catena di responsabilità possa generarsi – prosegue – Non credo che ci sia propriodi questo, le persone sono consapevoli degli eventuali effetti collaterali, non c’è per il momento nessuna connessione fra i pochissimi decessi e la vaccinazione. Mi sembradoverche il ...

