Covid, contributi della Regione: 800mila euro a Firenze Fiera, oltre 300mila a Carrara

Nel dettaglio, a Carrara Fiere arriveranno 331.117 euro; 151.473 a Stazione Leopolda; 800 mila euro a Firenze Fiera, 9.497 euro a Toe di Paolo Batoni; 160.902 ad Arezzo Fiere; 129.150 a Grosseto Fiere

