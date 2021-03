Covid, come proteggersi dalle nuove varianti: le indicazioni del ministero della Salute (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il ministero della Salute ha aggiornato le linee guida della prevenzione in seguito al diffondersi delle varianti di Covid, a partire da quella cosiddetta UK responsabile ora di circa il 50% dei casi di infezione a livello nazionale. Si tratta di indicazioni per la prevenzione e il contenimento del contagio redatte in un documento, trasmesso da una circolare ministeriale datata 15 marzo, il cui titolo è indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione antiCovid-19. Aumenta a 2 metri, quando possibile, il distanziamento fisico quando si mangia; e si prevede l'utilizzo di test 'multi-geni' per identificare le mutazioni, ma vi sono ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilha aggiornato le linee guidaprevenzione in seguito al diffondersi delledi, a partire da quella cosiddetta UK responsabile ora di circa il 50% dei casi di infezione a livello nazionale. Si tratta diper la prevenzione e il contenimento del contagio redatte in un documento, trasmesso da una circolare ministeriale datata 15 marzo, il cui titolo èad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in tema die vaccinazione anti-19. Aumenta a 2 metri, quando possibile, il distanziamento fisico quando si mangia; e si prevede l'utilizzo di test 'multi-geni' per identificare le mutazioni, ma vi sono ...

Advertising

borghi_claudio : @marcodimeco Guardi che c'è disinformazione sia nel dire 'morirete tutti' sia nel dire 'nessun rischio'. La gente n… - ilfoglio_it : A Napoli “un anziano è stato colto da un malore' poco prima di ricevere il vaccino anti Covid. La notizia è stata r… - bambinogesu : #Covid19: uno studio dell'Ospedale identifica le caratteristiche immunologiche dei bambini che reagiscono meglio al… - Whippetlogan2 : RT @Lucyfero75: Sei bella come un'isola Covid Free nuovi complimenti ai tempi della pandemia. - FaustoTenti : RT @FaustoTenti: L'ecatombe bis...da covid-19 Dal 30.9.2020 all'8.2.2021, peggio dell'Italia come numero di decessi per milione di abitanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid come Meroni (Confindustria Est Europa): ripartire da chance Europa Est Un area che ha un grande potenziale per la ripresa post - Covid, sia per il posizionamento ... 'Bisogna cogliere le opportunità che si presentano come per esempio l'accesso ai finanziamenti del Next ...

Spazio, Thomas Pesquet primo europeo a volare sulla Crew Dragon ... come ha reso noto il neo direttore generale dell'Esa, Joseph Aschbacher, nel corso della conferenza stampa internazionale, trasmessa online per le restrizioni dovute alla pandemia di Covid - 19. ...

Covid, tempeste di virus prevedibili come quelle meteo - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Spezia, Estevez positivo al covid Il centrocampista asintomatico è stato posto in isolamento, ma gli aquilotti perdono una pedina importante in vista della sfida di Cagliari La Spezia – Nahuel Estevez è risultato positivo al covid ad ...

Boris Johnson si fa vaccinare. E sceglie AstraZeneca Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato di essere stato convocato per la somministrazione della prima dose di vaccino contro il Covid-19.

Un area che ha un grande potenziale per la ripresa post -, sia per il posizionamento ... 'Bisogna cogliere le opportunità che si presentanoper esempio l'accesso ai finanziamenti del Next ......ha reso noto il neo direttore generale dell'Esa, Joseph Aschbacher, nel corso della conferenza stampa internazionale, trasmessa online per le restrizioni dovute alla pandemia di- 19. ...Il centrocampista asintomatico è stato posto in isolamento, ma gli aquilotti perdono una pedina importante in vista della sfida di Cagliari La Spezia – Nahuel Estevez è risultato positivo al covid ad ...Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato di essere stato convocato per la somministrazione della prima dose di vaccino contro il Covid-19.