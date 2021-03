Covid Campania, 2.665 nuovi casi e 33 morti: bollettino 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.665 i contagi da coronavirus resi noti in Campania oggi, 17 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti, 24 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza. I tamponi analizzati oggi sono 22.392 (di cui 1.471 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati oggi è pari all’11,90%. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 310.766 (di cui 11.588 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 3.308.575 (di cui 170.277 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 33 nuovi decessi, 24 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.665 i contagi da coronavirus resi noti inoggi, 17, secondo ildella regione. Da ieri sono stati registrati altri 33, 24 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza. I tamponi analizzati oggi sono 22.392 (di cui 1.471 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati oggi è pari all’11,90%. Il totale dei positivi indall’inizio dell’emergenza coronavirus è 310.766 (di cui 11.588 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 3.308.575 (di cui 170.277 antigenici). Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 33decessi, 24 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma ...

