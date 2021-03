Covid Calabria, oggi 216 contagi: bollettino 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 216 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano 6 morti nelle ultime 24 ore e un paziente in più in terapia intensiva. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 590.565 persone per un totale di 627.062 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Covid-19 sono in tutto 41.925. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 3.309 (54 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 3.193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.040 (8.731 guariti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 216 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 17. Si registrano 6 morti nelle ultime 24 ore e un paziente in più in terapia intensiva. Inadsono stati sottoposti a test 590.565 persone per un totale di 627.062 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al-19 sono in tutto 41.925. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 3.309 (54 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 3.193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.040 (8.731 guariti, ...

