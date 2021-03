Advertising

zazoomblog : Covid: Bonetti fake news su smartworking spiace diffusa anche da autorevoli politici - #Covid: #Bonetti… - TV7Benevento : Covid: Bonetti, 'fake news su smartworking, spiace diffusa anche da autorevoli politici' (2)... - TV7Benevento : Covid: Bonetti, 'fake news su smartworking, spiace diffusa anche da autorevoli politici'... - ildododavide : @beabri @PossibileIt Ma l'ha detto o non l'ha detto? Perché se l'ha detto, qui dice l'opposto. - ildododavide : Scemo io a fidarmi de @LaStampa. #Bonetti #smartworking -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonetti

TGCOM

...alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del- ... Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione", aveva detto la ministra. Secondo la ...Così la ministra alle Pari opportunità e alla famiglia, Elena, entrando a Palazzo Chigi per la riunione di maggioranza con il premier Mario Draghi sul dl sostegni.(Adnkronos) - Intanto, "nei miei uffici in questi giorni abbiamo lavorato per allargare nei prossimi provvedimenti la platea dei beneficiari del bonus baby-sitter ai genitori, attualmente in smartwork ...Il congedo parentale Covid in alternativa allo smart working è previsto con il decreto Covid, come ha annunciato la ministra Bonetti al termine del CdM dalla sua pagina Facebook ufficiale, per quei ...