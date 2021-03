Covid: Bonetti, 'estendere voucher baby sitter nei prossimi provvedimenti' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Le prime risorse, quelle emergenziali messe in campo, sono già tante per una scelta politica chiara di questo governo di sostenere le famiglie e hanno già dato una prima risposta. Nei prossimi provvedimenti stiamo cercando le risorse perché le famiglie devono avere tutti gli aiuti, in particolare le lavoratrici e i lavoratori, perché la cura dei figli va condivisa tra donne e uomini". Così la ministra alle Pari opportunità e alla famiglia, Elena Bonetti, entrando a Palazzo Chigi per la riunione di maggioranza con il premier Mario Draghi sul dl sostegni. "Lo smart working è una forma di lavoro agile ma non è certamente uno strumento di welfare - mette in chiaro l'esponente di Iv - è uno strumento che può aiutare in questa momento, in un'organizzazionee straordinaria della vita delle famiglie, ma servono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Le prime risorse, quelle emergenziali messe in campo, sono già tante per una scelta politica chiara di questo governo di sostenere le famiglie e hanno già dato una prima risposta. Neistiamo cercando le risorse perché le famiglie devono avere tutti gli aiuti, in particolare le lavoratrici e i lavoratori, perché la cura dei figli va condivisa tra donne e uomini". Così la ministra alle Pari opportunità e alla famiglia, Elena, entrando a Palazzo Chigi per la riunione di maggioranza con il premier Mario Draghi sul dl sostegni. "Lo smart working è una forma di lavoro agile ma non è certamente uno strumento di welfare - mette in chiaro l'esponente di Iv - è uno strumento che può aiutare in questa momento, in un'organizzazionee straordinaria della vita delle famiglie, ma servono ...

