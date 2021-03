Covid: Bonetti, ‘estendere voucher baby sitter nei prossimi provvedimenti’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Le prime risorse, quelle emergenziali messe in campo, sono già tante per una scelta politica chiara di questo governo di sostenere le famiglie e hanno già dato una prima risposta. Nei prossimi provvedimenti stiamo cercando le risorse perché le famiglie devono avere tutti gli aiuti, in particolare le lavoratrici e i lavoratori, perché la cura dei figli va condivisa tra donne e uomini”. Così la ministra alle Pari opportunità e alla famiglia, Elena Bonetti, entrando a Palazzo Chigi per la riunione di maggioranza con il premier Mario Draghi sul dl sostegni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Le prime risorse, quelle emergenziali messe in campo, sono già tante per una scelta politica chiara di questo governo di sostenere le famiglie e hanno già dato una prima risposta. Neiprovvedimenti stiamo cercando le risorse perché le famiglie devono avere tutti gli aiuti, in particolare le lavoratrici e i lavoratori, perché la cura dei figli va condivisa tra donne e uomini”. Così la ministra alle Pari opportunità e alla famiglia, Elena, entrando a Palazzo Chigi per la riunione di maggioranza con il premier Mario Draghi sul dl sostegni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

