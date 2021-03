Covid: Bonetti, 'estendere voucher baby sitter nei prossimi provvedimenti' (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Bonetti, 'estendere voucher baby sitter nei prossimi provvedimenti'... - luciacontee : Il tweet di Italia Viva è stato rimosso. Le dichiarazioni della ministra cui mi riferivo le trovate qui - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bonetti a Tgcom24: 'Smartworking non è welfare, è lavoro' #bonetti - bizcommunityit : Covid, Bonetti a Tgcom24: 'Smartworking non è welfare, è lavoro' - GabriellaPrincy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bonetti a Tgcom24: 'Smartworking non è welfare, è lavoro' #bonetti -