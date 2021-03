Covid | bollettino Italia e Lombardia 17 marzo | 23 059 nuovi casi e 431 morti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano - In attesa della decisione di Ema, prevista per domani, sul vaccino AstraZeneca. Oggi inregistrati 23.059e 431, il tasso positività è 6,2% a frnte di 369.084 ...

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. 23.059 contagi e 431 morti. In terapia intensiva 324 ingressi: mai così tanti - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - sscalcionapoli1 : Covid, il bollettino nazionale: 23.059 nuovi contagiati (+2.893 positivi rispetto a ieri) e 431 morti in 24h #Covid - NewSicilia : #Covid #Italia: i dati aggiornati del bollettino di oggi #Newsicilia - fisco24_info : Covid Campania, 2.665 nuovi casi e 33 morti: bollettino 17 marzo: I dati della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Le cose da sapere sul ......431 i morti per- 19 in 24 ore in Italia, mentre nello stesso lasso di tempo i nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2 sono 23.059. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dal...La regione è undicesima nel contagio in base al bollettino odierno del Ministero della Salute. Le vittime sono state 12 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.383. Il numero degli attuali ...AGI - Sono 23.059 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia ... 5,5% di ieri. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 431 (ieri 502), ...