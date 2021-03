Covid: Bernini, 'onorare vittime scongiurando nuovi lutti' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Dopo il via libera definitivo del Senato alla proposta di legge presentata da Forza Italia a prima firma del sottosegretario Mulè, domani sarà la giornata nazionale delle vittime del Covid". Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. La decisione del premier di esporre le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, ma il modo migliore per onorare le vittime e il dolore delle loro famiglie in questo momento è impegnarci ad ogni livello per scongiurare nuovi lutti, e questo significa per il governo accelerare il più possibile le vaccinazioni, e per i cittadini rispettare rigorosamente le regole. Il picco è vicino, e unendo gli sforzi ce la faremo”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Dopo il via libera definitivo del Senato alla proposta di legge presentata da Forza Italia a prima firma del sottosegretario Mulè, domani sarà la giornata nazionale delledel". Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria. La decisione del premier di esporre le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, ma il modo migliore perlee il dolore delle loro famiglie in questo momento è impegnarci ad ogni livello per scongiurare, e questo significa per il governo accelerare il più possibile le vaccinazioni, e per i cittadini rispettare rigorosamente le regole. Il picco è vicino, e unendo gli sforzi ce la faremo”.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Bernini, 'onorare vittime scongiurando nuovi lutti'... - PD_Lazio : CIRINNA': IUS SOLI NON IN AGENDA DRAGHI? IL PARLAMENTO E' AUTONOMO Anna Maria Bernini: 'solo dopo covid avremo mo… - MichiVulpi : RT @MonicaCirinna: Ius soli: Bernini (Fi), non e' in agenda governo = (AGI) “Solo dopo COVID, avremo modo di confrontarci su temi cosi' div… - Poldoncino : RT @MonicaCirinna: Ius soli: Bernini (Fi), non e' in agenda governo = (AGI) “Solo dopo COVID, avremo modo di confrontarci su temi cosi' div… - cristiana_viola : RT @MonicaCirinna: Ius soli: Bernini (Fi), non e' in agenda governo = (AGI) “Solo dopo COVID, avremo modo di confrontarci su temi cosi' div… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bernini Due ore di vertice Governo su Dl Sostegni, Draghi impone chiudere ... per consentire a imprese e famiglie di superare una crisi senza precedenti causata dalle vecchie e nuove chiusure anti Covid', afferma la presidente dei senatori azzurri Anna Maria Bernini. Draghi ...

Cts, chi sono i nuovi membri (Guerra e Ruocco kaputt) ... Bernini, Moavero, Milanesi). Cinzia Caporale : capo del comitato etico dello Spallanzani, è ... l'ingegnere Gerli cura i dati del Covid per la regione Lombardia. È fondatore e ceo di Tourbillon Tech. ...

Covid: Bernini, 'onorare vittime scongiurando nuovi lutti' Il Messaggero Due ore di vertice Governo su Dl Sostegni, Draghi impone chiudere Roma, 17 mar. (askanews) - Più di due ore di riunione per cercare di chiudere l'accordo sul decreto Sostegni per poterlo portare venerdì in Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio Mario Dr ...

Inter, dopo D’Ambrosio positivo al Covid anche Samir Handanovic Il club nerazzurro ha comunicato la positività dell’estremo difensore sloveno che salterà il match contro il Sassuolo e tornerà a disposizione dopo la sosta Per l’Inter arriva la notizia meno gradita ...

... per consentire a imprese e famiglie di superare una crisi senza precedenti causata dalle vecchie e nuove chiusure anti', afferma la presidente dei senatori azzurri Anna Maria. Draghi ......, Moavero, Milanesi). Cinzia Caporale : capo del comitato etico dello Spallanzani, è ... l'ingegnere Gerli cura i dati delper la regione Lombardia. È fondatore e ceo di Tourbillon Tech. ...Roma, 17 mar. (askanews) - Più di due ore di riunione per cercare di chiudere l'accordo sul decreto Sostegni per poterlo portare venerdì in Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio Mario Dr ...Il club nerazzurro ha comunicato la positività dell’estremo difensore sloveno che salterà il match contro il Sassuolo e tornerà a disposizione dopo la sosta Per l’Inter arriva la notizia meno gradita ...