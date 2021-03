Covid, Asl Roma 6: proseguono le vaccinazioni con Pfizer. Somministrate quasi 50mila dosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) In attesa delle verifiche in corso da parte di AIFA e EMA sul vaccino AstraZeneca, sospeso da lunedì 15 marzo in via precauzionale, la direzione aziendale della Asl Roma 6 comunica che procede regolarmente la campagna vaccinazione anti-Covid con vaccino Pfizer. Nello specifico presso l’Hub dell’Ospedale dei Castelli e presso i 3 Spoke ospedalieri di Anzio, Frascati e Velletri procedono le vaccinazioni sugli over-80, sui disabili gravi e sulle categorie estremamente vulnerabili indicate dal piano regionale. proseguono anche per le persone non autosufficienti ed estremamente fragili le vaccinazioni domiciliari. Sono 14.536 ad oggi le persone nella fascia over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Di questi n. 5.227 hanno effettuato entrambe le somministrazioni. 44 di loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) In attesa delle verifiche in corso da parte di AIFA e EMA sul vaccino AstraZeneca, sospeso da lunedì 15 marzo in via precauzionale, la direzione aziendale della Asl6 comunica che procede regolarmente la campagna vaccinazione anti-con vaccino. Nello specifico presso l’Hub dell’Ospedale dei Castelli e presso i 3 Spoke ospedalieri di Anzio, Frascati e Velletri procedono lesugli over-80, sui disabili gravi e sulle categorie estremamente vulnerabili indicate dal piano regionale.anche per le persone non autosufficienti ed estremamente fragili ledomiciliari. Sono 14.536 ad oggi le persone nella fascia over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Di questi n. 5.227 hanno effettuato entrambe le somministrazioni. 44 di loro ...

