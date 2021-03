Covid, altri 431 morti: Roma fa paura con 800 casi. Le terapie intensive: “E’ dura, ma non molliamo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 23.059 i contagi da Covid in Italia oggi, mercoledì 17 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 431 morti, un dato che porta a 103.432 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. La Regione che ha fatto registrare l’incremento più alto dei casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.490 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 2.665. Ma anche il Lazio, con Roma che ha registrato 800 casi, fa paura. I numeri di oggi 17 marzo della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 3.317 persone (+61 da ieri). I guariti in totale sono 2.639.370 (+19.716), gli attualmente positivi 539.008 (+2.893). Il primario della terapia intensiva ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 23.059 i contagi dain Italia oggi, mercoledì 17 marzo. Da ieri sono stati registrati431, un dato che porta a 103.432 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. La Regione che ha fatto registrare l’incremento più alto deinelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.490 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 2.665. Ma anche il Lazio, conche ha registrato 800, fa. I numeri di oggi 17 marzo della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 3.317 persone (+61 da ieri). I guariti in totale sono 2.639.370 (+19.716), gli attualmente positivi 539.008 (+2.893). Il primario della terapia intensiva ...

