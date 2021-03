Covid, al via le vaccinazioni nelle farmacie con medici ed equipe specifiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al via le vaccinazioni nelle farmacie dove saranno i medici, supportati da equipe specifiche, ad inoculare i farmaci Per ovviare ai ritardi generati dal caos con AstraZeneca che ha inevitabilmente comportato un importante rallentamento nella campagna di immunizzazione con la sospensione precauzionale dell’inoculazione del farmaco, si pensa a nuovi turni prolungati del personale sanitario addetto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al via ledove saranno i, supportati da, ad inoculare i farmaci Per ovviare ai ritardi generati dal caos con AstraZeneca che ha inevitabilmente comportato un importante rallentamento nella campagna di immunizzazione con la sospensione precauzionale dell’inoculazione del farmaco, si pensa a nuovi turni prolungati del personale sanitario addetto L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - HuffPostItalia : Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini tra 6 e 12 anni - TgLa7 : #Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini. Obiettivo arruolarne 6750 tra i sei mesi e i 12 anni in Usa e Canada - meeksfreak : @caropred Speriamo aaa per quest'anno non ci conto molto per via del covid ma forse l'anno prossimo chissà ?? - Altrove___ : @GiovannaStanzio Non e' accaduto per via del covid. Nel 2022 di sicuro.?? -