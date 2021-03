(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - ''Mio fratello mi ha chiamato e mi ha detto che mi dovrei vaccinare alla fine del mese. Io vorrei un vaccino Pfitzer o lo. Se ci fosse solo''. Così all'Adnkronos Al. ''Leggo quello che leggono tutti -sottolinea- sono un padre di famiglia e ho l'obbligo di stare attento tutto quello che faccio. L'auspicio di Alè che venga approvato presto il vaccino russo: "Ho moltezie ina e mi hanno detto che lo hanno fatto ed è. Spero che venga approvato presto anche in Italia. Vaccinarsi è indispensabile''. "Non sono un esperto in materia -dice il cantante- se c'è solo quello (il vaccino di, ndr)il da farsi. Non voglio ...

TV7Benevento : **Covid: Al Bano, 'su Astrazeneca valuterò ma amici russi dicono che Sputnik è perfetto'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Bano

Il Tempo

