Covid | 23 059 nuovi casi con 369 084 tamponi e altri 431 decessi

Ultime Notizie dalla rete : Covid 059

Nelle ultime 24 ore sono stati 23.059 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 20.396. I tamponi ... Vittime, tamponi e guariti approfondimento, Quando Mi Vaccino? Sono 23.059 (ieri 20.396) i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute, e portano il totale dei casi individuati da inizio pandemia a 3.281.810. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 23.059 casi positivi da coronavirus e 431 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono ...