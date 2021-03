Covid | 23 059 casi e 431 morti | il bollettino del 17 marzo 2021

Advertising

I #dati #covid del 17 marzo: 23.059 nuovi casi e 431 morti

Italia, il di oggi 17 marzo 2021. Si registrano oggi 23.nuovi casi e 431 morti. I dati delle Regioni Campania Sono 2.665, di cui 632 sintomatici, i nuovi contagiin Campania su 22.392 test processati. Dati stabili rispetto a ieri, così come il ...... Tra gennaio e luglio 2020 si sono celebrati in Italia 34.matrimoni. Nello stesso periodo del 2019 i matrimoni furono 101.461 . Il calo a picco è dovuto ovviamente in massima parte al. Nel ...La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 36%, ben oltre la soglia critica fissata al 30% dal minis ...Sono 23.059 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +20.396, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.281.810 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi gua ...