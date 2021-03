Covid | 2 metri di distanza a tavola | quarantena anche per i vaccinati

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Con il dilagare delle varianti del virus(Sars-CoV-2), a partire da quella cosiddetta UK responsabile ormai di oltre il 50% dei casi di infezione a livello nazionale, arrivano nuove indicazioni per la prevenzione ed il contenimento. A partire dall’aumento del distanziamento fisico a 2, quando possibile, e l’utilizzo di test ‘multi-geni’ per identificare le

Advertising

repubblica : ?? Covid, nuove raccomandazioni delle autorita' sanitarie: distanza di due metri quando si mangia, anche vaccinati i… - sole24ore : Iss-Inail, le nuove indicazioni:?dura 5 mesi l’effetto protettivo del Covid, a pranzo due metri di distanza… - Corriere : Le raccomandazioni Inail: due metri di distanza quando si mangia - paolasai : - Corriere : ?? Per proteggerci dalle varianti dobbiamo mantenerci più lontani gli uni dagli altri? ?? I nuovi ceppi causano forme… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid metri

...più attiva è più sana e riduce i fattori di rischio che possono aggravare l'infezione da- 19 ... con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno duee del divieto di ...... a distanza minore di 2e di almeno 15 minuti, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (a esempio una aula, una sala riunioni, la sala d'attesa dell'ospedale) con un caso- 19 ...Un monumento per ricordare le vittime del Covid a Como. Fondazione Alessandro Volta, in occasione della prima Giornata nazionale in ...Discariche e corruzione, agli arresti domiciliari il direttore del settore ambiente della Regione Lazio, Flaminia Tosini, 53 anni, e l’imprenditore Valter Lozza, 74 anni, proprietario con ...