Covid 19, i medici e infermieri italiani candidati al Nobel per la pace 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nobel: tutte le donne vincitrici guarda le foto Da Oslo è arrivato il via libera: il personale medico e infermieristico italiano è ufficialmente tra i candidati del premio Nobel per la pace 2021. La candidatura è stata avanzata dalla Fondazione Gorbachev con la seguente motivazione: «Il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per ...

