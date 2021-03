Covid-19 | bollettino 17 marzo | 23 059 contagiati e 431 decessi

(Di mercoledì 17 marzo 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, numeri in aumento per quanto riguarda i positivi-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi purtroppo aumenta ed è di 23.059: ieri erano 20.396. In calo invece L'articolo proviene da Inews.it.

- Non accenna a scendere la curva epidemica in Italia: secondo ilodierno del ministero della Salute i nuovi casi sono 23.059, quasi tremila in più rispetto a ieri. Da segnalare 324 ...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...(Adnkronos) - Sono 1.728 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano 20 morti nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 6.255 il totale dei decessi ...Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 17 marzo, sono 23.059 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia su 369.084 test effettuati. Il tasso positività si attesta al 6,2% (+0,7%). Ancora altri ...