Cotto e Mangiato ricetta 17 marzo 2021: insalata di gamberi e sedano

In compagnia di Andrea Mainardi, Tessa ci propone una ricetta esclusiva. Stiamo parlando dell'insalata di gamberi e sedano.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:
scampi
Cipolle
sedano
Agrumi
Aceto
Spezie varie

Procedimento

Taglia le cipolle e metti a macerare con aceto arancia e limoni premuti. Intanto preparare una sorta di brodo a base di olio, sale, pepe, paprika e alloro. Quando raggiunge il bollore pulire gli scampi e calarli con la polpa nel brodo per qualche minuto. Nel mentre taglia il sedano e amalgamalo alle cipolle. Infine impiantare mischiando tutto.

L'articolo proviene da NonSolo.TV.

