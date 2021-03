Così Russia e Iran hanno interferito nelle elezioni presidenziali americane

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il governo russo hacercando di favorire la rielezione di Donald Trump. Secondo un rapporto dell’intelligence americana declassificato e pubblicato dal New York Times, il presidente Vladimir Putin ha infatti autorizzato ampi sforzi per danneggiare la candidatura di Biden durante ledello scorso anno, anche organizzando operazioni segrete per influenzare le persone vicine al presidente Trump. Il verdetto arriva da un rapporto del National Intelligence Council americano sul voto del novembre 2020. La– recita il documento pubblicato martedì sera – ha tentato di «denigrare la candidature del presidente Biden e del Partito Democratico, di supportare l’ex presidente Trump, di minare la fiducia pubblica nel ...