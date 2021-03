Cosenza, Santapaola: “Sono uno straccio, senza squadra perché per il presidente sono mafioso” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “sono uno straccio, mi alleno da solo e senza una squadra almeno fino a fine anno“. Queste le parole di Pietro Junior Santapaola, promessa del calcio italiano. Il suo cognome però sta compromettendo la sua carriera a causa di un manager che sembra non riuscire proprio a separare le capacità del ragazzo all’oscuro passato dell’Italia, quello degli omicidi mafiosi. Il Cosenza Calcio lo ha rilevato a gennaio dal Messina, inserendolo nella sua formazione Primavera. L’annuncio dell’arrivo del 17enne Santapaola era stato dato il 28 gennaio scorso, ma oggi la stessa società lo considera “mafioso” poiché il padre, parente del boss catanese Nitto Santapaola, è stato condannato in primo grado a 12 anni per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) “uno, mi alleno da solo eunaalmeno fino a fine anno“. Queste le parole di Pietro Junior, promessa del calcio italiano. Il suo cognome però sta compromettendo la sua carriera a causa di un manager che sembra non riuscire proprio a separare le capacità del ragazzo all’oscuro passato dell’Italia, quello degli omicidi mafiosi. IlCalcio lo ha rilevato a gennaio dal Messina, inserendolo nella sua formazione Primavera. L’annuncio dell’arrivo del 17enneera stato dato il 28 gennaio scorso, ma oggi la stessa società lo considera “” poiché il padre, parente del boss catanese Nitto, è stato condannato in primo grado a 12 anni per ...

